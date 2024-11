In provincia a Modena la conferenza finale del progetto “Hey people”

Si è svolta venerdì 15 novembre nella sede della Provincia di Modena in viale Martiri della Libertà, 34 a Modena la cerimonia finale del progetto “HEY PEOPLE!”, finanziato dal programma europeo CERV (“Cittadini, uguaglianza, diritti e valori”).

Il progetto, avviato a novembre 2022, ha avuto l’obiettivo di contrastare gli stereotipi di genere, prevalenti nei social media e nella comunicazione online, che influenzano negativamente le scelte professionali e di carriera dei giovani.

Il progetto ha coinvolto sette partner provenienti da Italia, Bulgaria, Spagna, Svezia, Grecia e Germania; in Italia il progetto è stato realizzato da dalla società Aretès, coordinatrice del partenariato, e dalla Provincia di Modena.

Momento centrale dell’evento è stata la premiazione dei vincitori della “Challenge Internazionale” e nazionale, finalizzata a premiare i prodotti di comunicazione più originali realizzati dai partecipanti, che hanno ricevuto un riconoscimento e un premio dalla Provincia di Modena. I vincitori della Challenge internazionale sono stati gli studenti della Bulgaria, mentre il premio nazionale è andato a Giulia Piedimonte, Martina Sibilio e Eleonora Girelli della 4M del liceo Fanti di Carpi per “Equality song” giudicato al primo posto per la sua creatività e originalità.

Importanti anche le testimonianze degli attori locali che hanno partecipato alla realizzazione delle varie iniziative, tra cui Eugenia Bergamaschi della Camera di Commercio di Modena, e Francesca Federzoni presidente della società di ingegneria Politecnica.

L’evento di chiusura è stata l’occasione per conoscere i risultati chiave, tra cui, numerosi strumenti formativi e di comunicazione, che possono essere utilizzati per azioni di sensibilizzazione, educazione e comunicazione volte a contrastare gli stereotipi di genere legati ai percorsi professionali e di carriera.

L’evento si è aperto con i saluti istituzionali della Provincia di Modena e la presentazione dei risultati raggiunti attraverso le attività realizzate nei diversi paesi partner a cui hanno partecipato circa 300 giovani, tra cui gli studenti del Liceo “Manfredo Fanti” di Carpi.

I giovani sono stati coinvolti in molteplici attività tra cui: la sperimentazione del modello formativo, i laboratori volti alla creazione di prodotti di comunicazione in grado di contrastare gli stereotipi di genere nel mercato del lavoro, incontri con “testimonial” e work café, per incoraggiare il confronto tra giovani e operatori del settore mettendo in luce le pratiche di successo.

PROGETTO HEY PEOPLE, CONTRO GLI STEREOTIPI DI GENERE – COINVOLTI 135 STUDENTI PROVENIENTI DA SEI PAESI EUROPEI

Il progetto Hey People! ha affrontato il tema degli stereotipi di genere tra i giovani, concentrandosi sulle rappresentazioni stereotipate dei ruoli professionali e delle opportunità di carriera sui social media.

I bambini e i giovani sono oggi sempre più esposti ai ruoli di genere stereotipati trasmessi loro attraverso i genitori, i coetanei e gli insegnanti, ma anche e soprattutto attraverso le risorse educative, i media e la cultura popolare.

Gli stereotipi di genere tradizionali legati ai ruoli nella vita professionale sono perpetuati sui social media, con un impatto negativo sulle scelte dei giovani.

Gli obiettivi erano quelli di combattere gli stereotipi di genere sui social media, con particolare attenzione a quelli che influenzano le scelte di carriera dei giovani, sensibilizzare sui meccanismi online esistenti che rafforzano gli stereotipi di genere legati ai ruoli professionali e promuovere un modo diverso di comunicare e rappresentare i ruoli di genere legati alle opportunità di carriera sui social media.

In particolare è stato prodotto un manuale con un percorso formativo completo per aumentare la consapevolezza dei giovani e fornire strumenti per creare narrazioni neutrali rispetto al genere e “Linee guida per la comunicazione sulla gestione creativa della diversità”, per implementare una comunicazione inclusiva rispetto al genere nei luoghi di lavoro.

In questo periodo sono stati poi realizzati momenti formativi, attraverso otto workshop ciascuno della durata di circa tre ore, nei cinque territori partner (Italia, Italia, Bulgaria, Spagna, Svezia, Grecia e Germania) coinvolgendo complessivamente 135 giovani coinvolti di età compresa tra i 16 e i 25 anni.

Inoltre, nei territori partner, sono stati realizzati dei laboratori per la creazione dei prodotti di comunicazioni basati su uno storytelling alternativo. In Italia sono stati realizzati due cicli di workshop, di quattro sessioni ciascuno, che hanno coinvolto un totale di 50 studenti del Liceo Fanti di Carpi.

Gli studenti, suddivisi in team, hanno realizzato dei video di comunicazione da pubblicare sulle piattaforme social per combattere gli stereotipi di genere nel mondo del lavoro usando dei linguaggi innovativi. I prodotti realizzati dai giovani sono stati valutati da una giuria composta da esperti in media education, esperti in comunicazione della Provincia di Modena, la consigliera provinciale per le pari opportunità e la segretaria generale della Camera di Commercio di Modena e il materiale prodotto è consultabile all’indirizzo https://hey-people.eu/en/#videa