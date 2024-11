Camion si ribalta in A14 tra San Lazzaro e Castel San Pietro, disagi alla circolazione

Poco dopo le 16:00, sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro, in entrambe le direzioni, è avvenuto un incidente all’altezza del km 25, nel quale un mezzo pesante che viaggiava in direzione Bologna si è ribaltato occupando anche parte della carreggiata opposta, in direzione Ancona.

Sul luogo dell’evento sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi meccanici e sanitari, i Vigili del Fuoco di Medicina e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Ovvie le ripercussioni sul traffico con transito ridotto ad una corsia in direzione Bologna, e due corsie in direzione Ancona.