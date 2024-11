Ausl IRCCS Reggio Emilia circa lo sciopero nazionale di mercoledì 20 novembre 2024

È indetto per l’intera giornata di mercoledì 20 novembre 2024 uno sciopero nazionale del personale della Dirigenza Medica, Veterinaria, Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa e delle Professioni Sanitarie del S.S.N., infermieri e tutto il personale sanitario non medico proclamato dalle associazioni sindacali ANAAO ASSOMED – CIMO FESMED – NURSING UP con l’adesione delle associazioni sindacali SICAMBIACON, COBAS P.I., ANMI ASSOMED SIVEMP FPM, FEDIR, COINA.

Nel rispetto del diritto di sciopero, in quella giornata saranno garantite, secondo le disposizioni normative vigenti, le prestazioni riferite all’assistenza sanitaria d’urgenza, comprese le prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, di supporto all’espletamento dell’attività di emergenza-urgenza.