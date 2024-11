Al Santa Maria Nuova “Porte aperte” per nonni e fratelli in Neonatologia e Terapia intensiva neonatale

Nel mondo 1 bambino ogni 10 nasce prematuro, vale a dire prima del termine; si tratta di soggetti più fragili che necessitano di cure specifiche e attrezzature complesse e tecnologicamente avanzate. Nei Paesi più avanzati la prevenzione della nascita pretermine costituisce un obiettivo di salute prioritario. In Emilia Romagna, grazie all’efficienza delle cure perinatali, solo il 6,5% delle nascite avviene prematuramente.

Ogni anno in Italia circa 30mila bambini nascono prematuramente, di questi 1 su 100 prima della trentaduesima settimana di gestazione. Questi ultimi sono i “grandi prematuri” che, non avendo ancora maturato del tutto organi e apparati, non sono ancora pronti ad adattarsi alla vita fuori dal grembo materno e conseguentemente necessitano di cure intensive. Il reparto di Terapia intensiva neonatale (TIN) del Santa Maria Nuova di Reggio Emilia accoglie ogni anno circa 250 bimbi prematuri. A loro, e alle loro famiglie è dedicata la Giornata Mondiale della Prematurità che si celebra in tutto il mondo il 17 novembre con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi che una nascita prematura comporta, informare sulle strategie di prevenzione e promuovere la ricerca scientifica sull’identificazione delle cause insieme a una cultura attenta al bambino e alle famiglie. In particolare l’obiettivo è quello di sviluppare strategie assistenziali che migliorino la prognosi a medio e lungo termine dei grandi prematuri. Tema di quest’anno: “Accesso a cure di qualità ovunque”.

Dal 2002 la Struttura Complessa di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale (TIN) dell’Arcispedale diretta dal dottor Giancarlo Gargano, è l’unico Centro Neonatologico di II livello provinciale. Con 18 Posti letto, è dotata delle più innovative e moderne attrezzature e tecnologie. Il personale di assistenza, di altissimo livello, riesce però a coniugare questa estrema tecnologia con una piena umanizzazione e individualizzazione delle cure, centrate sempre sui bisogni delle famiglie. L’Unità Operativa accoglie ogni anno centinaia di neonati affetti da patologie acute che necessitano di una assistenza intensiva o sub intensiva. Del totale dei prematuri in un anno circa 25-35 sono grandi pretermine ossia neonati con un peso alla nascita inferiore ai 1500 grammi o nati prima delle 32 settimane di gestazione. La mortalità in tali soggetti si è ridotta significativamente raggiungendo risultati che pongono il Centro ai primissimi posti a livello nazionale

Per la giornata di domenica 17 novembre la Neonatologia reggiana, insieme all’Associazione Progetto Pulcino Onlus, da sempre vicina al personale e ai genitori della TIN, ha programmato diverse iniziative. Si elencano di seguito.

EVENTI PER I PICCOLI RICOVERATI E PER LE FAMIGLIE

Pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18

“Eccomi qui”: porte aperte ai nonni e ai fratelli. I nonni e i fratelli dei neonati ricoverati avranno l’occasione di entrare nel reparto di Neonatologia per conoscere i loro cari. Chi non avrà l’opportunità di entrare in reparto potrà donare una ninna nanna, un saluto, o una canzoncina ai piccoli ricoverati, sia in presenza che in videochiamata.

Pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17

Dolci abbracci. Dolci melodie musicali con la chitarra classica di Cecilia Gargano accompagneranno bambini, genitori e operatori.

Letture. Le infermiere promuoveranno l’importanza della lettura ad alta voce con proposte di letture illustrate suggerite da Nati per leggere.

Massaggio infantile. Fisioterapiste e Infermiere del reparto saranno a disposizione per insegnare come avere un delicato contatto con i piccoli.

Per ricordarsi di questa giornata

“MANI DI MAMMA” offrirà un dono speciale confezionato a mano ai piccoli ricoverati. Medici e infermieri regaleranno una fotografia ai genitori dei bambini ricoverati.

EVENTI PER TUTTA LA CITTADINANZA

Reggio Emilia in viola

Il Comune di Reggio Emilia celebra la giornata allestendo di viola, il colore della prematurità, la fontana in Piazza Martiri del 7 luglio. Anche la facciata dell’Ospedale Santa Maria Nuova si colorerà di viola.

“Nascita e dintorni”

Nelle Biblioteche comunali, in coordinamento con le importanti iniziative della giornata internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (20 Novembre) e della settimana di Nati Per Leggere (16-24 Novembre), saranno allestiti spazi espositivi e consigli di lettura sul tema della nascita e della prematurità. Sul sito internet della Biblioteca Panizzi sarà inoltre possibile trovare consigli di lettura sul tema. Link: http://panizzi.comune.re.it.

Scuole e Nidi della città

Grazie alla collaborazione con l’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia del Comune di Reggio Emilia, saranno proposte ai bambini letture e narrazioni sul tema della nascita.

Centro Internazionale Loris Malaguzzi

Nella settimana dall’11 al 15 novembre al Bookshop di Reggio Children sarà allestita una selezione di libri per bambini dedicati alla maternità e alla nascita.

Gazebo solidale

Per sensibilizzare sul tema della Prematurità i volontari di “Progetto Pulcino onlus” e “Mani di Mamma” con alcuni operatori della Neonatologia saranno presenti in un gazebo in vicolo Broletto dalle ore 10 alle ore 17.

PROGETTO PULCINO Onlus ha coordinato e promosso tutte le iniziative in programma e sarà presente attivamente www.progettopulcino.org