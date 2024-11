Sasso Marconi: prima aggredisce l’ex fidanzato, poi i carabinieri. Arrestata

I Carabinieri della Stazione di Sasso Marconi hanno arrestato una 31enne originaria del Ghana, già nota alle Forze dell’Ordine, per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale. Nella circostanza, i militari hanno eseguito un intervento presso l’abitazione della 31enne, dopo essere stati contattati sul 112 dall’ex fidanzato della stessa. L’uomo ha dichiarato ai Carabinieri intervenuti dopo pochi istanti, di essere stato aggredito dalla ex dopo l’ennesimo litigio per futili motivi.

Durante il controllo di polizia la donna, nel tentativo di sottrarsi ai Carabinieri, ha spintonato uno dei militari facendolo urtare contro lo stipite di una porta, per poi afferrare una sedia in legno e continuare ad inveire nei confronti dei Carabinieri con minacce ed insulti. Alla luce di quanto accaduto, i Carabinieri hanno arrestato immediatamente la donna e dopo l’udienza per rito direttissimo, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, la 31enne è stata sottoposta alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.