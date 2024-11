Reggio Emilia: alla vista dei carabinieri tenta di ingoiare le dosi di cocaina. Denunciato

Era appartato dietro un muro in Viale IV Novembre a Reggio Emilia quando, notato dai militari della sezione radiomobile mentre cedeva qualcosa ad un giovane sconosciuto, tentava, senza riuscirvi, di ingoiare 4 involucri di colore bianco a forma di palline, poi risultate essere sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso complessivo di circa 2 grammi.

È accaduto il 9 novembre intorno alle 15:30, quando un equipaggio della radiomobile di Reggio Emilia, durante un servizio di controllo, nel transitare in Viale IV Novembre notava un giovane appartato dietro un muro intento a cedere qualcosa ad altra persona che dopo aver consegnato una banconota in cambio, si allontanava riuscendo a dileguarsi. I militari raggiungevano l’uomo, identificato in un 34enne di origini africane, il quale da subito appariva insofferente al controllo e nervoso. Alle domande dei militari non rispondeva, restando con la bocca sempre chiusa, fino a quando i militari notavano che al suo interno, vi erano alcune palline di colore bianco che l’uomo aveva tentato di ingoiare senza riuscire nell’intento, risultate essere sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso complessivo di circa 2 grammi, sottoposte a sequestro penale. Nel corso di ulteriori controlli, l’uomo è stato trovato in possesso anche di varie bustine di cellophane.

A seguito di quanto emerso, il 34enne veniva condotto negli uffici della caserma di Corso Cairoli, ed al termine delle formalità di rito veniva denunciato dai militari della sezione radiomobile di Reggio Emilia con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.