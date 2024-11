Modena: “Nati per leggere” celebra i 25 anni con nuovi appuntamenti

Flash mob di lettura nei nidi, letture per bebè con volontarie e volontari nelle biblioteche, negli ambulatori dei pediatri e nelle pediatrie di comunità, mostre di libri in collaborazione con le scuole e il dono di un libro che accompagna i nuovi nati in dimissione dai punti nascita. Sono le iniziative con cui la rete di “Nati per leggere” festeggia i 25 anni di età del programma nazionale che promuove la lettura come pratica quotidiana tra genitori e figli da zero fino a 6 anni: un calendario fitto di appuntamenti, da sabato 16 a sabato 23 novembre diffuso a Modena e in tutta la provincia per vivere insieme la pratica della lettura a voce alta.

Ascoltare i genitori che leggono storie, infatti, è un’abitudine che rinforza l’affetto e la relazione con i figli e, allo stesso tempo, una pratica che sostiene lo sviluppo cognitivo dei bambini e aiuta a prevenire la povertà educativa.

A Modena, il programma di appuntamenti per festeggiare il compleanno si apre sabato 16 novembre, alle 10, alla Biblioteca Delfini con “Bebè ti ascolto”, letture e condivisione di buone pratiche per bambine e bambini da zero a 18 mesi e per i loro genitori. Lunedì 18, martedì 19 e giovedì 21 novembre, dalle 9 alle 11, al Centro vaccinale di via Nonantolana 685s, le volontarie presentano Nati per leggere alle famiglie in attesa della vaccinazione. E una presentazione è in programma anche mercoledì 21 e giovedì 21 novembre, dalle 9.30 alle 11.30 allo Studio pediatrico Arcobaleno di via Giardini. Giovedì 21 novembre, alle 17, all’Emporio solidale Portobello (via Divisione Acqui 81) appuntamento con il Villaggio delle storie per bambini dai 3 ai 6 anni, e venerdì 22 novembre, alle 17 alla Biblioteca Rotonda con una sorpresa speciale per i bambini e le bambine da 3 a 6 anni (a cura del Centro per le famiglie, su prenotazione: 059 203 3660). Il programma modenese si chiude sabato 23 novembre, alle 10.30, di nuovo alla Delfini, con “Piovono storie!”, libri e storie per festeggiare insieme. Per bambini dai 3 ai 6 anni.

Per tutta la settimana sono in programma anche flash mob di lettura in rima nei nidi e nei servizi integrativi di Modena e dei comuni del sistema di Sassuolo e di Vignola, e un libro sarà regalato a tutte le famiglie dei partecipanti agli incontri di lettura nelle biblioteche del polo modenese e a tutti i nuovi nati in dimissione dai punti nascita del Policlinico di Modena e degli ospedali di Carpi e Sassuolo. Volontarie e volontari proporranno letture in reparto ai bambini ricoverati nelle pediatrie degli ospedali di Modena, Carpi, Pavullo e Sassuolo e daranno suggerimenti di lettura negli spazi 0-3 di tutte le biblioteche.

Tutte le 54 biblioteche del territorio modenese, da Pavullo a Mirandola, oltre naturalmente Modena, sono impegnate fin dai primi anni del programma Nati per leggere in un’azione diffusa di promozione, dialogo e coinvolgimento dei genitori. Al progetto aderiscono anche i 79 pediatri di libera scelta in tutta la provincia e i tre punti nascita degli ospedali, insieme alle 23 pediatrie di comunità, in cui i bambini in età prescolare ricevono le vaccinazioni dei primi anni di vita.

Il programma è frutto della collaborazione tra più soggetti aderenti al Protocollo d’intesa provinciale Nati per Leggere sottoscritto a inizio 2024 tra l’amministrazione comunale, ente gestore del Polo bibliotecario provinciale, Ausl, ospedali della provincia e associazioni di pediatri e bibliotecari.