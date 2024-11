La Provincia di Reggio cerca tre operai

La Provincia di Reggio Emilia ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 3 posti a tempo indeterminato e pieno per operai stradali specializzati (Area operatori esperti del vigente Contratto nazionale Comparto Funzioni locali) da assegnare al Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio, con riserva di 1 posto a favore dei soggetti appartenenti alle Forze armate.

Tra le attività che dovranno essere svolte, l’utilizzo di macchine operatrici anche complesse, veicoli e mezzi di trasporto merci, attrezzature utensili di varia natura (motoseghe, rasaerba, tagliasiepi ecc.); la manutenzione della rete viaria e del patrimonio edilizio provinciale (ad esempio sfalci di aree verdi, attività edilizie, manutenzioni stradali, posa di segnaletica stradale); attività di segnalazione traffico.

Tra i requisiti richiesti, oltre ovviamente a un’idoneità psico-fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale da ricoprire, un’età compresa tra i 18 e i 40 anni, il diploma di scuola secondaria di primo grado (licenzia media),la patente di guida di categoria B o superiore. Previste una prova teorica-pratica e una prova orale.

Il trattamento economico previsto dal Contratto nazionale per gli operatori stradali specializzati è di 19.034,51 annui lordi, oltre a 13esima mensilità e ad ogni altro emolumento e indennità spettanti, per esempio, per quote di famiglia, e dal salario accessorio previsto dalla contrattazione integrativa dell’ente.

La domanda di partecipazione al concorso potrà essere presentata entro le 12 di giovedì 28 novembre esclusivamente tramite il portale del lavoro pubblico InPA raggiungibile al link https://www.inpa.gov.it/ (codice concorso InPA P_RE/7_2024) previa registrazione e con autenticazione personale attraverso Spid, Cie, Cns o identità digitale eIDAS. Tutti i dettagli e le modalità di svolgimento del concorso (che prevede una prova scritta e una prova orale) sono disponibili, oltre che sul portale unico del reclutamento Inpa, anche nella sezione Bandi/Avvisi del sito Internet della Provincia di Reggio Emilia, dove è possibile avere informazioni anche per ottenere – qualora se ne fosse sprovvisti – l’identità digitale Spid attraverso la Provincia.