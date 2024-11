I Carabinieri di Modena presentano un cortometraggio sulle truffe agli anziani

Sono stati presentati oggi dal Comando Provinciale Carabinieri di Modena, presso il Palazzo d’Aragona Coccapani di via Vittorio Emanuele II, sede dell’Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti, i video informativi a tema sulle truffe in danno degli anziani.

Uno di questi, dal titolo “Occhi aperti”, è un cortometraggio realizzato integralmente da Carabinieri in servizio a Modena, che si sono improvvisati attori per dare un contributo diverso e originale per arginare un fenomeno che va combattuto da tutti – forze dell’ordine, cittadini, studenti.

L’occasione ha costituito un momento di riflessione sulla debolezza dei nostri cari anziani di fronte a criminali che utilizzano tecniche di raggiro crudeli, impietose e prive di scrupoli. E’ importante dunque non lasciarli da soli!