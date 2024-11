Gli amici di Luca tornano da Bruxelles: in cantiere importanti progetti europei

Invitati dall’eurodeputata Elisabetta Gualmini la delegazione della fondazione “Gli amici di Luca Casa dei Risvegli Luca De Nigris” è tornata ieri sera da Bruxelles. Nel corso di un importante incontro al Parlamento europeo un gruppo di circa venti persone tra operatori, volontari istituzioni e partner, guidati da Fulvio De Nigris presidente della Fondazione Gli amici di Luca Casa dei Risvegli Luca De Nigris e dal testimonial Alessandro Bergonzoni, hanno illustrato il modello pubblico innovativo nato dalla collaborazione con l’Azienda USL di Bologna rivolto alle persona con grave cerebrolesione acquisita e alle loro famiglie.

All’incontro hanno partecipato gli eurodeputati Stefano Bonaccini, Alessandra Moretti, Marco Tarquinio, Alessandro Zan, Fabio La Porta dell’Istituto di Scienze Neurologiche di Bologna – Casa dei Risvegli Luca De Nigris, Roberto Piperno Direttore Scientifico Fondazione Gli amici di Luca Casa dei Risvegli Luca De Nigris, Marco Salaris della Rappresentanza permanente d’Italia presso l’UE, Antonio Parenti Direttore DG SANTE, Commissione europea Lorenza Badiello e Francesco Errani dell’ufficio di rappresentanza della Regione Emilia Romagna a Bruxelles.

Della delegazione della fondazione Gli amici di Luca Casa dei Risvegli Luca De Nigris facevano parte: rappresentanti del Comune di Bologna. del CSI Centro Sportivo Italiano, di Futura, della Croce Rossa Italiana, della cooperativa sociale Per Luca, operatori e volontari della fondazione.

“Ci ho tenuto moltissimo ad organizzare questo visita de Gli amici di Luca – ha detto Elisabetta Gualmini deputata al Parlamento Europeo – perché è importante far conoscere anche a livello europeo questo esempio di eccellenza, di cura e di riabilitazione dopo il coma. Una realtà e una struttura riabilitativa quella la Casa dei Risvegli Luca De Nigris di Bologna davvero eccezionale che può insegnare molto. Perché dentro c’è tutto: c’è il rapporto con le famiglie, la grande umanità e professionalità del personale sanitario, le attività delle associazioni di volontariato, di sport e promozione culturale c’è rapporto con Azienda Usl e istituzioni. Una realtà davvero importante che può insegnare a tutta Europa come si fa questo tipo di riabilitazione e come è bello quando istituzioni e le associazioni e le famiglie si mettono insieme”.

“Al Parlamento Europeo siamo venuti nei 20 anni della Casa dei Risvegli Luca De Nigris – ha detto Fulvio De Nigris presidente della Fondazione Gli amici di Luca Casa dei Risvegli Luca De Nigris – per portare in Europa questo modello innovativo tutto bolognese. Un modello che si è consolidato nella ‘Giornata europea dei risvegli’, che si svolge da dieci anni con l’Alto Patrocinio del Parlamento europeo e che nell’incontro con gli eurodeputati ha posto le basi per importanti progetti futuri quali: la diffusione in Europa di modelli come la Casa dei Risvegli Luca De Nigris, il diritto alla cura delle persone con Gravi Crebrolesioni acquisite e la tutela delle loro famiglie, la possibilità di creare una rete europea di associazioni che si occupano di questo tema”.

E’ stata consegnata una targa celebrativa con la citazione dell’”Albero dei venti” creato proprio dal testimonial Alessandro Bergonzoni: “Crescono gli anni, hanno, per anno, radici e rami. Che continuano a nascere, anche solo per un soffio. sull’albero dei venti”.

La trasferta a Bruxelles si è conclusa con l’interessante incontro con l’Ambasciatore italiana in Belgio Federica Favi con la quale si è discusso su possibili future collaborazioni tra protocolli di ricerca e rappresentazioni a Bruxelles della compagnia teatrale Gli amici di Luca formata da persone con esiti di coma.