Furto in azienda a Correggio: presunto autore identificato grazie alle telecamere

Si sarebbe introdotto furtivamente all’interno di un’azienda del comune di Correggio dove, stando a quanto accertato dal derubato, avrebbe asportato una costosa bici elettrica del valore di 800 euro. Accortosi del furto il proprietario, con i file del video delle telecamere che riprendevano l’azione delittuosa, si è presentato dai carabinieri per denunciare il furto.

Le successive indagini dei militari della stazione di Correggio, supportate dal video del sistema di video sorveglianza poste all’interno ed all’esterno dell’azienda, permettevano di acquisire elementi di presunta responsabilità nei confronti di un uomo di 42 anni, fra l’altro attualmente gravato dal provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio e divieto di ritorno per anni 3 nel comune di Correggio. Per questi motivi con l’accusa di furto in abitazione e violazione del foglio di via obbligatorio i carabinieri della stazione di Correggio hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo reggiano, il 42enne senza fissa dimora. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.