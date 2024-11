Dichiarazione del sindaco sulla necessità di tenere aperto il PS di Scandiano e automedica annessa H24

“La mia posizione sulla questione, fondamentale, della necessità di tenere aperto il Pronto Soccorso di Scandiano con anche l’automedica H24, è nota.

L’ho esplicitata più e più volte in questi anni. Sia nelle sedi istituzionali che nelle mie continue interazioni con la comunità che ho l’onore di rappresentare per la seconda volta consecutiva dopo il risultato elettorale del giugno scorso.

Ringrazio il gruppo consiliare di maggioranza che ha portato, nell’ultimo Consiglio Comunale una mozione che impegna la Giunta a farsi portatrice delle richieste della cittadinanza in tutte le sedi competenti, anche al massimo livello, affinché venga scongiurata la chiusura del Pronto Soccorso dell’ospedale ‘Magati’, ma, soprattutto, imponga una deciso cambio di passo nell’approccio al sistema della medicina di emergenza/urgenza nei nostri territori, sempre più sfilacciata e in crisi.

E’ fondamentale che l’attenzione sia massimale sulla tutela del diritto alla salute e alle cure primarie. Che siano garantite con qualità, professionalità e soprattutto continuità.

Il servizio sanitario deve rimanere in mano pubblica.

E’ per questo che il mio impegno, in primis, sarà quello di essere al fianco di medici e infermieri che operano nelle strutture sanitarie pubbliche affinché possa venire loro riconosciuto un contratto di lavoro con il Sistema Sanitario Nazionale che sia in linea con il loro lavoro e alle loro esigenze”

Giuseppe Daviddi, Sindaco di Casalgrande