Autonomia abitativa, reinserimento lavorativo, ripartenza economica e sociale delle donne vittime di violenza

Quasi 900mila euro per accompagnare le donne vittime di violenza in un percorso di progressiva autonomia.

La Giunta regionale, nell’ultima seduta, ha deciso di destinare ai Comuni e alle Unioni di Comuni capofila dei 38 Distretti socio-sanitari dell’Emilia-Romagna le risorse del Fondo nazionale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.

I nuovi finanziamenti, che gli Enti locali potranno integrare per rafforzare l’azione sul territorio, sono destinati a sostenere le donne vittime di violenza che insieme ai loro figli sono state inserite in percorsi di presa in carico e protezione da parte dei Servizi sociali comunali o di un Centro antiviolenza.

Con l’obiettivo di accompagnarle in un percorso di autonomia abitativa, reinserimento lavorativo e ripartenza economica e sociale. Per ogni donna l’intervento finanziario dovrà avere un valore massimo di 6mila euro a copertura di spese quali quelle per l’abitazione, l’istruzione e la formazione sua e dei propri figli. È compresa anche la possibilità di un contributo mensile, legato alle scelte e alle esigenze personali della donna, fino ad un massimo di 250 euro.