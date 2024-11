Anziano turista norvegese soccorso a Reggio Emilia dalla Polizia locale

Nella mattinata di lunedì un cittadino norvegese, non riuscendo più a mettersi in contatto con il padre settantenne in vacanza in Italia, ha chiamato il numero di emergenza della centrale operativa della Polizia locale di Reggio Emilia spiegando che da qualche ora il gps dell’auto paterna dava il mezzo fermo in via Rodano e il cellulare del genitore squillava a vuoto.

In pochi minuti una pattuglia di agenti inviata sul posto ha rintracciato il mezzo fermo all’interno di un parcheggio, l’anziano ancora a bordo si mostrava disorientato e confuso, tanto che gli agenti lo hanno affidato al personale sanitario che lo ha trasferito al pronto soccorso reggiano per accertamenti. Il figlio, avvisato dalla centrale operativa, dopo aver ringraziato gli agenti per la rapidità dell’intervento, ha riferito che avrebbe preso il primo volo disponibile per raggiungere il genitore a Reggio Emilia.