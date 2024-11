Alluvione 2023, dal 18 novembre partono i lavori di messa in sicurezza di via di Ravone

Dal 18 novembre avranno inizio i lavori di messa in sicurezza di alcuni tratti di via di Ravone, resi necessari a fronte dell’alluvione che ha colpito la nostra città nel 2023 e che ha provocato dissesti e cedimenti lungo il ciglio, verso valle, del piano carrabile della strada con relativa limitazione della percorribilità.

L’opera consiste in interventi di consolidamento e sicurezza lungo tre tratti della Via di Ravone, dove si sono verificati dissesti attivi a causa del cedimento del terreno e del non corretto raccoglimento delle acque piovane. L’importo netto dei lavori è di 435.713,49 euro.

Le azioni principali comprendono la costruzione di muri di contenimento in calcestruzzo armato su pali trivellati, gabbionate, il rifacimento della sede stradale con pendenza per il drenaggio delle acque, e l’installazione di cunette francese per il corretto smaltimento delle acque meteoriche.

Gli interventi sono previsti in più fasi e, in considerazione della modesta larghezza della strada, la viabilità subirà restrizioni con un senso unico alternato e parziali chiusure per fasce orarie. Gli interventi saranno svolti in 3 momenti diversi per un totale di circa 200 giorni di lavori:

Il primo intervento , tra il civico 36 e il civico 25, avrà una durata di circa 80 giorni e prevede chiusure parziali a fasce orarie (8.30-12,30 e 13.30-17)

il secondo intervento , tra il civico 23 e il civico 36, avrà una durata di sessanta giorni e sarà sempre garantito un senso unico alternato con semaforo

il terzo intervento, tra il civico 30 e il civico 23, avrà una durata di sessanta giorni e sarà sempre garantito senso unico alternato con semaforo.

Il passaggio dei mezzi di emergenza e di soccorso verrà sempre assicurato.