Al Pavarotti-Freni di Modena prosegue la concertistica con la Filarmonica del Teatro e la violinista Simone Lamsma

Violinista originaria dei Paesi Bassi, Simone Lamsma è considerata dalla critica e dal pubblico una delle musiciste più sorprendenti e accattivanti nel panorama della musica classica. Si è esibita in un vasto repertorio ed è stata ospite di molte delle principali orchestre del mondo, quali la New York Philharmonic, la Los Angeles Philharmonic, la Chicago Symphony Orchestra, la London Symphony Orchestra, la London Philharmonic Orchestra, la Royal Concertgebouw Orchestra, l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la Konzerthaus Orchester di Berlino, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, la Beethoven Orchester Bonn e la BBC Symphony Orchestra. Momenti di rilievo della scorsa stagione includevano la sua collaborazione come Artist in Residence con la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, il debutto con i Wiener Symphoniker e con la Mostly Mozart Festival Orchestra al Lincoln Center di New York.

Nato a Hokkaido in Giappone e cresciuto a Funabashi, attuale direttore musicale della Filarmonica del Teatro Comunale di Modena, Hirofumi Yoshida si è formato al Tokyo College of Music in direzione d’orchestra, pianoforte, contrabbasso e musicologia per poi proseguire gli studi all’Universität für Musik und darstellende Kunst di Vienna e all’Accademia Musicale Chigiana di Siena. Nel 2002 è stato il primo direttore d’orchestra a essere insignito del Gotoh Memorial Award, riconoscimento conferito ai giovani talenti più promettenti in ambito artistico in Giappone.

La Filarmonica del Teatro Comunale di Modena, costituitasi come organizzazione autonoma nel 2022, ha gia all’attivo importanti concerti con artisti di fama mondiale, quali Henrik Nanasi, Joel Sandelson, Dmitry Masleev, Benedikt Kloekner, Nikita Boriso-Glebsky, Marcus Bosch, Marc Bouchkov, Louis Lortie e Stefano Ranzani. Nel 2023 si sono svolte con grande successo due tournée: ad Abu Dhabi in marzo con il celebre direttore e compositore Tan Dun e a Nara (Giappone) nel Tempio Horyu-ji, Patrimonio UNESCO dell’Umanita, con l’opera Il Trovatore. La Filarmonica e stata recentemente invitata al Gran Gala della Ferrari, a Modena. Nel 2024 ha focalizzato la sua attività in Italia, dedicandosi non solo al repertorio sinfonico, ma anche a quello lirico. Tra le opere interpretate spiccano Voci da Hebron di Cristian Carrara, I Puritani di Vincenzo Bellini e, a fine mese, Così fan tutte di Wolfgang Amadeus Mozart.

Biglietti Da € 10.50 a € 30 salvo riduzioni.