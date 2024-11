Aggressioni a operatori sanitari: dalla maggioranza un OdG per istituire un presidio di polizia all’interno del Pronto soccorso sassolese

L’istituzione di un Presidio di Polizia presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Sassuolo: questo l’oggetto dell’Ordine del Giorno presentato dai gruppi che compongono la maggioranza del Consiglio comunale – PD, 5 Stelle, City Lab e Lista Mesini Sindaco – e che sarà in discussione nella prossima seduta.

“In Italia, il fenomeno delle aggressioni agli operatori sanitari – afferma Rossano Dallari, primo firmatario dell’ODG – è in aumento in modo preoccupante: nel 2022 l’Inail ha registrato 2.243 episodi di violenza contro operatori sanitari, in aumento del 14% rispetto all’anno precedente. Si stima che il numero reale sia molto più elevato a causa della sotto denuncia.

Anche presso l’Ospedale di Sassuolo si sono verificati negli ultimi tempi diversi episodi di aggressione a medici e infermieri, e anche nel nostro contesto si risulta una curva in aumento: 23 casi di aggressione verbale o fisica (9 di questi all’interno del Pronto Soccorso) solamente nel corso del 2023.”

Il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Sassuolo sarà oggetto di rifunzionalizzazione, con un progetto di ristrutturazione edilizia e ampliamento degli spazi, volto a migliorare i servizi offerti.

“La presenza di un presidio di polizia all’interno del Pronto Soccorso potrebbe garantire una maggiore sicurezza agli operatori sanitari, consentendo di espletare più serenamente il loro prezioso lavoro. Tale presenza potrebbe avere una funzione deterrente, facilitare un’attività di prevenzione e consentire un immediato intervento in caso di necessità.

Per questo chiediamo che il Consiglio Comunale impegni sindaco e giunta ad avviare un confronto con la Direzione dell’Ospedale e con le Forze dell’Ordine, per valutare la possibilità di istituire, nei modi ritenuti più opportuni, un Presidio di Polizia approfittando anche dell’opportunità data dalla ristrutturazione dei locali”.