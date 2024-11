Omaggio a Giorgio Gaber con Gioele Dix al Teatro Celebrazioni di Bologna

Con l’omaggio a Giorgio Gaber si apre la Stagione di prosa 2024-2025 del Teatro Celebrazioni di Bologna: Gioele Dix, nella doppia veste di attore e cantante, porta in scena venerdì 15 e sabato 16 novembre (ore 21.00) Ma per fortuna che c’era il Gaber. Viaggio tra inediti e memorie del Signor G, spettacolo nato in occasione del ventennale della scomparsa del cantautore milanese.

Considerato da molti come il migliore interprete delle aspirazioni di giovani, grazie alla sua sensibilità – e a quella del suo straordinario compagno di scrittura Sandro Luporini – Gaber ha saputo intercettare gli umori di una generazione vitale, polemica, inquieta, spesso anticipandone contraddizioni e cambi di rotta.

Sul palcoscenico assieme a Dix Silvano Belfiore al pianoforte e Savino Cesario alle chitarre, che da anni collaborano con l’attore nei suoi progetti gaberiani.

Lo spettacolo, prodotto dal Centro Teatrale Bresciano in collaborazione con Giovit, è stato realizzato anche grazie al contributo della Fondazione Gaber.

