Incendio del tetto di un’abitazione a Lizzano in Belvedere: 13 persone accompagnate in ospedale

Ieri sera un incendio ha interessato il tetto di un’abitazione in via Nazionale 24 a Lizzano in Belvedere. Sul posto, intorno alle 21:00, sono intervenuti i Vigili del fuoco di Vergato e volontari di Gaggio, più due appoggi. 13 persone sono state accompagnate in ospedale per controlli, avendo inalato fumo. Intervenuti anche i carabinieri.