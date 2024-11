Gli incontri della FP Cgil di preparazione al concorso di assistente amministrativo in aziende sanitarie e ospedaliere

In vista del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 6 posti a tempo indeterminato di “Assistente Amministrativo-area degli assistenti”, indetto in forma congiunta tra le Aziende Usl di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza, e le Aziende Ospedaliero-Universitarie di Modena e Parma, il sindacato Funzione Pubblica Cgil di Modena organizza per i propri iscritti un ciclo di incontri di approfondimento sui temi delle prove concorsuali.

“Gli incontri di preparazione ai concorsi pubblici, ad oggi parte dei servizi offerti dalla FP Cgil di Modena ai propri iscritti, rappresentano non solo un importante momento di condivisione del sapere, ma anche di aggregazione dei lavoratori e tra lavoratori e cittadini”. Con queste parole Mohcine El Arrag, funzionario Fp Cgil settore Sanità, descrive quella che si appresta ad essere la terza serie di incontri del 2024.

“Riteniamo che il rilancio del sistema pubblico – dice Giulia Casamassima responsabile Sanità Fp Cgil Modena – possa avvenire solo con la valorizzazione della funzione democratica e istituzionale che la Pubblica Amministrazione svolge nel Paese, e parlando di sanità, la garanzia di un diritto fondamentale come quello alla salute, passa obbligatoriamente anche attraverso la valorizzazione delle figure amministrative”.

“Quest’ultimo ciclo di incontri ha registrato un’adesione altissima, oltre 170 richieste di partecipazione – sottolinea Giuseppe Fornaro anch’egli funzionario Fp Cgil – ma lancia anche un chiaro segnale di allarme, se pensiamo che tra questi ci sono molti operatori socio-sanitari, ma anche e per la prima volta, infermieri, che pur di sottrarsi agli ormai estenuanti carichi di lavoro a cui sono sottoposti nei reparti, tentano un concorso per un profilo professionale diverso da quello attualmente ricoperto e, che in caso di vittoria, li porterebbe a rinunciare ad una parte del loro attuale stipendio.”

Il bando, il cui termine di presentazione delle domande è scaduto il 7 novembre 2024, e che ha registrato circa 2.500 domande di partecipazione, prevede per i candidati almeno tre prove (scritta, pratica, orale), a cui si aggiungerà una eventuale prova preselettiva.

Proprio sulla base delle prove, sono stati definiti gli argomenti che saranno oggetto di approfondimento da parte di relatori esperti in materia.

L’avvocato Ugo Marinelli parlerà di accesso agli atti e documentazione amministrativa-delibere e determine; la dottoressa Monica Cagarelli parlerà di prevenzione della corruzione, il codice di comportamento e il piano integrato di attività e organizzazione; il dottor Lorenzo Broccoli di principi generali della disciplina del rapporto di lavoro pubblico nel Servizio Sanitario Nazionale; la dottoressa Monica Gualmini di elementi di normativa contabile delle Aziende Sanitarie; il dottor Marco Blanzieri di elementi di legislazione statale, regionale e regolamenti in materia sanitaria e di organizzazione delle Aziende sanitarie; la dottoressa Chiara Malagola di come affrontare la prova scritta e la prova pratica.

Il ciclo di incontri si terrà sia in presenza presso la sala Corassori della Cgil di Modena (piazza Cittadella 36), sia in remoto, per sei giovedì, dalle ore 17 alle 19 a partire dal 14 novembre 2024. Le giornate di studio saranno registrate e messe a disposizione dei partecipanti insieme altro materiale aggiuntivo su piattaforma Magister.