Fiorano Modenese plaude alla svolta nelle indagini per l’omicidio Vassallo

Vassallo

Nel 2019 il Comune di Fiorano Modenese ha conferito al cittadinanza onoraria a Dario Vassallo, fratello di Angelo Vassallo, sindaco di Pollica (SA) ucciso 14 anni fa per il suo impegno a favore dell’ambiente e della legalità.

In questi anni Dario, insieme alla famiglia e alla Fondazione Vassallo, con caparbietà, ha cercato di fare luce sull’assassinio del fratello, nonostante i tentativi di insabbiare l’inchiesta, anche da parte di rappresentanti dello Stato. Il caso giudiziario dapprima archiviato, poi riaperto, è ora ad una importante svolta nelle indagini, con il coinvolgimento di alcuni carabinieri, che sembra confermare come l’omicidio sia legato agli sforzi del Sindaco Pescatore per stroncare il traffico di droga nel territorio di Pollica.

La comunità fioranese, in primis nella persona dell’ex sindaco Francesco Tosi, è sempre stata vicino e ha supportato questa ricerca di verità e giustizia della famiglia Vassallo, con iniziative dedicate a fare conoscere la figura del Sindaco pescatore e la sua attività soprattutto ai più giovani, ma anche con una presenza costante di Tosi alla Festa della Speranza ad Acciaroli, per ricordare il giorno della morte di Angelo.

Per questo solido legame tra Dario Vassallo e Fiorano Modenese, il sindaco Marco Biagini ha voluto esprimere la propria soddisfazione riguardo agli ultimi importanti sviluppi delle indagini. “Fiorano ha saputo tenere alta l’attenzione per la legalità, individuando negli anni protagonisti ed eroi civili come il Sindaco Pescatore che hanno pagato con la vita la difesa della verità; per questa ragione avremo cura di mantenere l’impegno per i prossimi anni, rinsaldando le vecchie amicizie e promuovendo percorsi per la cultura delle giovani generazioni”.

Francesco Tosi, recentemente nominato Ambasciatore della Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore a Roma, ha aggiunto: “La storia della Fondazione Vassallo con i risultati oggi raggiunti indica chiaramente come l’impegno della società civile, inizialmente anche di poche persone, se instancabile, intelligente e ispirato alla verità, può fare miracoli, andando anche oltre i muri davanti ai quali a volte lo Stato si ferma. Aspettavamo da tempo questo giorno: ora la nostra gioia è immensa.”