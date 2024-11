Elezioni regionali, le aperture straordinarie degli uffici per la carta d’identità e la tessera elettorale

Domenica 17 e lunedì 18 novembre si vota per le elezioni regionali dell’Emilia-Romagna. Il totale degli aventi diritto nel Comune di Bologna è di 309.777 persone di cui 147.381 maschi e 162.396 femmine.

Per accedere al voto è necessario essere in possesso della tessera elettorale personale insieme alla carta d’identità cartacea/elettronica o altro documento di identificazione rilasciato dalla Pubblica Amministrazione. La ricevuta della richiesta di Carta d’identità elettronica sarà considerata come valido documento di riconoscimento per l’esercizio di voto.

Si ricorda di verificare se la tessera elettorale ha spazi vuoti utilizzabili per la certificazione della partecipazione al voto. Nel caso tutti gli spazi fossero esauriti, occorre rinnovare la tessera.

Per il rilascio di tessere elettorali (duplicato/smarrimento) lo Sportello elettorale e alcuni Urp osservano orari particolari fino al 18 novembre.

Lo Sportello rilascio tessere elettorali, in piazza Liber Paradisus 10, sarà aperto:

fino a sabato 16 novembre: dalle 8 alle 18 (orario continuato);

domenica 17 novembre: dalle 7 alle 23 (orario continuato);

lunedì 18 novembre: dalle 7 alle 15 (orario continuato).

Gli Urp di Borgo Panigale-Reno (via Battindarno 123), Porto-Saragozza (piazza Maggiore), San Donato-San Vitale (piazza Spadolini 7) e Savena (via Arno 26) saranno aperti:

fino a sabato 16 novembre dalle 8 alle 18 (orario continuato);

domenica 17 novembre dalle 7 alle 23 (orario continuato);

lunedì 18 novembre dalle 7 alle 15 (orario continuato).

La tessera elettorale può essere ritirata personalmente o da altra persona munita di delega e copia del documento d’identità dell’interessato presso lo Sportello elettorale.

Per ricevere la nuova tessera è necessario esibire la precedente tessera elettorale esaurita negli spazi. In caso di tessera smarrita, per ottenere il duplicato non è necessario presentare nessuna documentazione

Si raccomanda di non attendere gli ultimi giorni prima della votazione per richiedere la nuova tessera al fine di evitare code ed attese agli sportelli.

Da sabato 16 a lunedì 18 novembre, gli Urp aperti per il rilascio della tessera elettorale sono a disposizione, negli stessi orari, anche per il rilascio della CIE (Carta di Identità Elettronica) ai cittadini e alle cittadine residenti privi di documento di riconoscimento a causa di furto o smarrimento e impossibilitati/e a prenotare il servizio di rinnovo della CIE nei giorni precedenti.

In questi casi le persone devono presentarsi con la denuncia di furto o smarrimento unitamente a un altro documento di riconoscimento, anche se scaduto.

Durante l’orario d’apertura straordinaria non saranno erogati altri servizi anagrafici.

A questo link tutte le informazioni sul voto e la mappa dei seggi https://www.comune.bologna.it/elezioni/regionali-2024. Dalle elezioni europee di giugno 2024, la sede delle sezioni elettorali n. 29 – 36 – 39 – 40 – 44 è la nuova scuola Carracci, via Felice Battaglia 18, e non la scuola Armandi Avogli.

Domenica 17 e lunedì 18 novembre, per facilitare gli spostamenti veicolari, sono sospesi i provvedimenti relativi alla Zona a Traffico Limitato. Restano in vigore i provvedimenti di limitazione relativi ai Tdays (compresi quelli che riguardano via de’ Falegnami e Strada Maggiore), zona Università e piazza San Francesco. Qui l’ordinanza.

Sarà inoltre attiva la navetta 941, diretta ai seggi attivi all’Istituto Rosa Luxemburg, maggiori informazioni sul sito Tper.

Al fine di consentire un’opportunità di trasporto pubblico a chi deve recarsi ai seggi delle elezioni regionali attivi presso l’ITCS Rosa Luxemburg, Tper ha istituito, come di consuetudine per ogni consultazione elettorale, la navetta di collegamento 941 Ist. Rosa Luxemburg – Noce – Pescarola, con corse ogni 30 minuti, attiva domenica dalle ore 7 alle ore 22.10 e lunedì dalle ore 7 alle 14.41 (orario dell’ultima corsa dalla fermata Noce in direzione Rosa Luxemburg).

Le fermate utili, effettuate a richiesta sul percorso, sono le seguenti:

Dopo il capolinea Noce, in direzione R. Luxemburg: via Zanardi (fermate “Centro Prove Autoveicoli”, “Traghetto”, “Borre”, “C.S. Pescarola”) – via Agucchi (fermate “Agucchi”, “Varanini”, “Bertalia”) – “ITC R.Luxemburg”.

Sul percorso di ritorno: “ITC R.Luxemburg” – via Zanardi (fermate “Oca” e “Zanardi”) – via Selva di Pescarola (fermate ai num. civ. 3 – 19/c – 33 – 56/64) – via Zanardi (fermate “C.S. Pescarola”, “Borre”, “Traghetto”, “Centro Prove Autoveicoli”, “Noce”).

Per accedere ai servizi di navetta sono validi i normali titoli di viaggio dell’area urbana di Bologna, acquistabili anche tramite la app Roger.