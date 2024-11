Aggredisce infermiere al pronto soccorso, 16enne denunciato

Era giunto al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia in evidente stato di alterazione psicofisica. Durante l’attesa, il giovane, un minorenne di 16 anni, manifestava una forte agitazione.

Quando i sanitari si avvicinavano per calmarlo, il minore andava in escandescenza, sferrando violentemente un pugno al volto di un infermiere, procurandogli lesioni giudicate guaribili in tre giorni.

Per questi motivi con l’accusa di lesioni in danno di personale medico i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Reggio Emilia hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna un minorenne di 16 anni residente nel reggiano. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. È accaduto il 10 novembre scorso.