Si è conclusa la terza edizione del primo festival italiano dedicato alle frontiere della formazione, dell’apprendimento e del capitale umano

Grande successo per la terza edizione del Learning More Festival, il primo festival in Italia dedicato alla formazione, all’apprendimento e al capitale umano, che si è concluso domenica a Modena con oltre 8000 partecipanti, tutti in presenza, da tutta Italia.

Il festival ha animato la città da venerdì 8 a domenica 10 novembre, con più di 100 eventi e 190 ospiti: un intero fine settimana per indagare scenari futuri attraverso lezioni, workshop, talk di approfondimento, experience ed eventi pop in 15 sedi diffuse della città, dagli spazi di Future Education Modena e AGO – Modena Fabbriche Culturali, alle sale di Fondazione Collegio San Carlo, inclusa la straordinaria Chiesa, alla Fondazione di Modena | Spazio F, al Polo dei Musei, al Complesso Sant’Eufemia, per concludere al Teatro Storchi.

A questi si sono aggiunti per le famiglie e le scuole laboratori innovativi e incontri di orientamento nelle sedi di 5 istituti scolastici, volti a esplorare insieme le nuove frontiere del digitale nell’educazione, il futuro del lavoro e gli strumenti per lo sviluppo personale e il ruolo delle competenze STEM in ogni professione.

Il Learning More Festival ha voluto creare un luogo in cui docenti, professionisti del learning e dello human capital, educatori, innovatori tech, imprenditori, accademici, scienziati dello human capital, della comunicazione, dell’arte e del design, insieme a genitori, studenti e cittadini di tutta Italia hanno scoperto nuove frontiere e scenari futuri della formazione. Durante tre giornate sono state approfondite nuove ricerche, nuovi modelli di apprendimento e nuove traiettorie metodologiche attraverso l’utilizzo della tecnologia e dell’AI e la costruzione di consapevolezza sulle soft skills e hard skills richieste nei prossimi 10 anni. Molti sono stati gli spunti per rispondere alla crescente richiesta di competenze professionali trasversali della contemporaneità, creando punti di incontro tra la scienza dell’apprendimento e ambiti apparentemente diversi come il design, i linguaggi visivi, la comunicazione, le scienze della natura, la linguistica, l’automazione, la manifattura intelligente e numerosi ambiti tecnologici.

“Learning More Festival sta diventando un appuntamento strategico per chi si occupa di futuro dell’apprendimento e frontiere dello human capital: un luogo dove fare agenda, conoscere futuri ma soprattutto fare incontrare chi sta spingendo la frontiera delle pratiche e delle tecnologie di un settore – quello della formazione e del capitale umano – sempre più importante” commentano i co-fondatori del Festival Damien Lanfrey e Donatella Solda.

“L’interesse crescente verso Learning More, di partner e di pubblico, dimostra una cosa: che abbiamo bisogno di acceleratori di sperimentazione in ambito learning proprio come questo Festival, perché serve continuamente allenarsi ad immaginare nuove soluzioni e nuove strade per imparare”.

Il folto programma del Festival si è sviluppato attorno a sette palinsesti tematici, che hanno approfondito sette dinamiche strategiche legate alla formazione, all’apprendimento e al capitale umano.

In calce il link al press kit digitale contenente il comunicato stampa conclusivo, i loghi e alcune fotografie dell’edizione.