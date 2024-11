Partecipate, ci si candida per essere inseriti nell’elenco del comunale di Modena per le nomine

È possibile presentare la richiesta per essere inseriti nell’elenco dell’Amministrazione comunale di Modena per le nomine o le designazioni dei Revisori legali e dei componenti dei Collegi sindacali, dei Sindaci unici, presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate. L’avviso è on line sul sito istituzionale (www.comune.modena.it) e le domande devono essere presentate entro le ore 13 di giovedì 12 dicembre.

Sulla base delle domande presentate verrà predisposto l’elenco unico a cui attingere per nomine e designazioni, sulla base delle linee d’indirizzo della delibera del Consiglio comunale approvata nel 2015, e l’elenco potrà essere aggiornato nel caso di richieste da parte di soggetti che maturino i requisiti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Per essere inseriti nell’elenco occorre essere iscritti al Registro dei revisori legali oppure all’albo degli Avvocati, dei Dottori commercialisti o dei Consulenti del lavoro; oppure essere professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

I primi potranno svolgere, se stabilito dall’ente presso il quale saranno designati o nominati, anche l’attività di revisione legale; gli iscritti agli albi professionali e i professori universitari potranno essere designati o nominati quali Sindaci Unici e nei Collegi sindacali.

Oltre che dai diretti interessati, la candidatura può essere presentata anche dai consiglieri comunali, dal Rettore, dai presidenti di facoltà e dai direttori di dipartimento dell’Università, dagli organi direttivi locali degli Ordini o dei Collegi professionali, dagli organi direttivi delle associazioni iscritte all’elenco comunale delle forme associative, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni di categoria.

Le retribuzioni annuali di coloro che saranno nominati o designati sono fissate dagli statuti o dalle assemblee dei singoli enti, aziende, istituzioni e società partecipate.

Le richieste, da presentare utilizzando lo schema allegato all’avviso online e insieme al curriculum in formato europeo, vanno indirizzate al sindaco tramite posta elettronica certificata Pec (direttoregenerale@cert.comune.modena.it) con gli allegati in formato Pdf o direttamente alla segreteria della Direzione Generale (via Scudari 20; martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle ore 13; lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle ore 15 alle 18. Per ulteriori informazioni: tel. 059 203.2592).