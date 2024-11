Mercoledì 13 al Tagliavini di Novellara in scena gli “sdrenati” del Premio Tondelli

Un padre di famiglia ingegnere, la sua compagna dal passato turbolento e il suo giardiniere di fiducia, ex tossico ed ex paziente di una comunità di recupero: sono questi i protagonisti della vicenda. Insieme e divisi lottano per riscattarsi dalle loro dipendenze con l’obiettivo di vivere una vita – se non felice – normale. Attraverso dialoghi intensi e momenti di tensione emotiva, il pubblico è invitato a farsi coinvolgere dalla straordinaria vitalità e umanità dei protagonisti, nonostante tutto. L’opera si sviluppa in una notte simbolica, il cui epilogo determinerà il loro destino. Commedia sofisticata con dialoghi serrati che strizzano l’occhio alle serie televisive.

Questa produzione di NoveTeatro, che vede la partecipazione di Andrea Avanzi, Valeria Barreca e Paolo Zaccaria, è stata scritta da Nicolò Sordo, Vincitore del Premio Riccione per il Teatro (Premio Pier Vittorio Tondelli) nel 2021 con il testo “Ok Boomer (Anch’io sono uno stronzo)” e del Premio Miglior Autore (Premio del Festival InDivenire) nel 2024, con il testo “Camminatori della Patente Ubriaca”.

Drained! (Sdrenati) è in programma mercoledì 13 novembre alle ore 20:45 al Teatro Tagliavini di Novellara. Info e prenotazioni: 0522/655407 teatro@comune.novellara.re.it