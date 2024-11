“Le Filippiche” di Filippo Caccamo questo weekend al Teatro Carani

Il Teatro Carani di Sassuolo è pronto ad accogliere l’attesissimo spettacolo Le Filippiche di Filippo Caccamo, talento della comicità italiana, con due repliche il 15 e 16 novembre. Entrambe le serate, la prima in abbonamento all’interno della stagione CaraniProsa e la seconda fuori abbonamento, hanno registrato il tutto esaurito, confermando l’entusiasmo del pubblico sassolese per questo coinvolgente e divertente spettacolo.

Le Filippiche è un viaggio nel mondo comico di Filippo Caccamo, che racconta, con il suo inconfondibile stile, situazioni e personaggi esilaranti nati dall’esperienza dell’autore nel mondo dell’insegnamento. Attraverso monologhi brillanti e scene che spaziano dalla comicità alla riflessione, Caccamo tocca temi universali come amore, amicizia e relazioni familiari, portando sul palco non solo una serie di sketch che strizzano l’occhio alla vita scolastica, ma anche uno spaccato di vita quotidiana in cui il pubblico può riconoscersi e sentirsi parte integrante delle storie.

Lo spettacolo ha già conquistato il pubblico italiano grazie all’interpretazione magnetica del comico e alla sua straordinaria capacità di coinvolgere il pubblico, facendolo sentire parte integrante delle storie raccontate sul palco.

Le Filippiche è un invito a ridere, a pensare, e soprattutto a riconoscere l’importanza delle piccole e grandi sfide che ci accompagnano lungo il cammino.

Filippo Caccamo regala uno show indimenticabile, un’esperienza teatrale che lascia il segno e ci fa guardare la vita con occhi nuovi.

I biglietti sono esauriti. È possibile iscriversi alla lista d’attesa sul sito web del Teatro Carani www.teatrocarani.it oppure presso la biglietteria del teatro di via Mazzini 28, aperta il martedì dalle 9 alle 13 e dalle 15:30 alle 19:30, il mercoledì dalle 15:30 alle 19:30, il venerdì e sabato mattina dalle 9 alle 13.

Per informazioni: biglietteria@teatrocarani.it – www.teatrocarani.it