ITS Maker Academy, al PalaPanini la festa dei diplomi

Un grande evento nel “tempio” del volley modenese per celebrare la conclusione del percorso formativo di oltre 200 corsisti. Circa 1500 persone sono attese mercoledì 13 novembre al PalaPanini di Modena per la festa dei diplomi di ITS Maker Academy, l’istituto tecnologico superiore che offre corsi post diploma di alta formazione nell’ambito della meccanica, della meccatronica, della motoristica e del packaging.

Davanti a una platea formata dai circa 700 studenti attualmente impegnati nei 20 corsi attivati da ITS Maker Academy su tutto il territorio regionale, saranno 230 le studentesse e gli studenti che riceveranno il diploma per aver concluso con profitto i corsi biennali delle annate 2022 e 2023, alla presenza dello staff di ITS Maker Academy – circa 50 persone tra tutor, responsabili dei corsi e delle sedi – e di un nutrito numero di ospiti istituzionali e, soprattutto, delle aziende partner di Fondazione ITS Maker.

Quella del PalaPanini non vuole essere solo una cerimonia, ma un’occasione per condividere obiettivi, strategie e prospettive dell’offerta formativa professionalizzante di ITS Maker Academy, che ogni anno risponde alla domanda delle imprese del settore dell’automazione e dell’automotive, avviando all’attività professionale alcune centinaia di tecnici specializzati.

Ad aprire l’iniziativa, organizzata con il supporto di Teatro Educativo, saranno i saluti della Vice Presidente di ITS Maker Academy, Lorenza Carretti, successivamente il Presidente Ormes Corradini che presenterà l’intervento motivazionale di Franco Bertoli, mental coach ed ex campione di volley che proprio nello stesso PalaPanini di Modena ha vinto tantissimi trofei. Bertoli, campione mondiale, europeo e medaglia olimpica, parlerà prima della presentazione dei neo diplomati che saranno presentati dal Vice Presidente ITS Maker, Daniele Vacchi, e dal Direttore Giuseppe Boschini.

A seguire è previsto l’intervento del Sindaco di Modena, Massimo Mezzetti e una tavola rotonda con gli interventi di Vincenzo Colla, Assessore regionale allo sviluppo economico green economy, lavoro, formazione e relazioni internazionali, dell’ex Direttore dell’ufficio scolastico regionale Stefano Versari, del Rettore dell’Università di Modena e Reggio Emilia, Carlo Adolfo Porro, insieme al Presidente ITS Maker Corradini e alla testimonianza degli studenti già diplomati e inseriti nel mondo del lavoro.

L’evento si concluderà con il contributo di Alessandro Chiesa, HR Manager di Ferrari e con una chiusura ancora con “Mano di pietra” Bertoli.