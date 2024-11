Furti nei supermercati a Reggio Emilia: tre denunce in tre giorni della Polizia di Stato

Tre persone denunciate negli ultimi tre giorni dalla Squadra Volante della Polizia di Stato, tutte beccate mentre rubavano merce all’interno di tre distinti supermercati della città.

Il primo episodio si è verificato nel pomeriggio di sabato 9 novembre, quando gli operatori sono intervenuti in un supermercato di via Emilia San Pietro dove un uomo che era stato notato mentre occultava della merce nel proprio zainetto per poi guadagnare l’uscita. Si trattava di un soggetto italiano di 39 anni, volto molto noto alle Forze di Polizia a causa di diversi precedenti prevalentemente per reati contro la persona. La merce occultata è stata rinvenuta.

Il secondo episodio, invece, si è verificato nella tarda mattinata di domenica 10 novembre quando veniva segnalato alla locale Sala Operativa un furto avvenuto all’interno di un supermercato di via Tenni. Giunti immediatamente sul posto, gli agenti, dopo aver acquisito le informazioni dagli addetti alla vigilanza, riuscivano a rintracciare, ancora presente all’interno del parcheggio del supermercato, un soggetto, identificato per un altro italiano di 52 anni, che veniva trovato in possesso di una certa quantità di merce non pagata.

Infine, l’ultimo episodio si è verificato nella mattina di ieri, lunedì 11 novembre, all’interno di un altro supermercato di via Francia in cui veniva segnalato un altro possibile furto. Sul posto gli operatori, anche grazie al sistema di videosorveglianza presente, notavano un soggetto che, dopo aver girato insistentemente tra le corsie del supermercato, prelevava della merce dagli scaffali e la nascondeva all’interno dello zaino per poi superare le barriere antitaccheggio.