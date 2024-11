Domani il primo di tre incontri tematici sul nuovo PUG Intercomunale dell’Unione Bassa Reggiana

A fine ottobre è stato presentato pubblicamente il nuovo Piano Urbanistico Generale intercomunale dell’Unione Bassa Reggiana (PUG), un nuovo strumento urbanistico redatto ai sensi della L.R. 24/17 che definisce le strategie e la disciplina del territorio per i prossimi anni.

Da mercoledì 6 novembre tutti gli elaborati sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale Regionale, sui siti dell’Unione Bassa Reggiana e dei singoli Comuni interessati e resteranno consultabili per 120 giorni, durante i quali chiunque può prendere visione del PUG e presentare osservazioni tramite un modulo digitale.

Durante questi mesi di pubblicazione del PUG è stato organizzato un ampio percorso di partecipazione affinché la cittadinanza, gli operatori economici, le associazioni e i professionisti possano presentare suggerimenti, miglioramenti e modifiche attraverso le loro osservazioni. Tale percorso si articola in 3 serate tematiche tra novembre e dicembre diffuse sul territorio dell’Unione Bassa Reggiana e 7 serate specifiche per ogni comune tra gennaio e febbraio.

Domani, mercoledì 13 novembre, alle ore 18.30, si terrà la prima di queste serate presso la Biblioteca comunale di Boretto per approfondire il tema “Strategia e trasformazioni territoriali”. Gli incontri successivi si terranno mercoledì 20 novembre ore 18.30, presso Sala civica Comune di Novellara, per parlare di “Ambiente e Paesaggio” e mercoledì 4 dicembre ore 20.30, presso la Sala Antico Portico di Palazzo Ducale a Guastalla per un confronto su “Agricoltura ed edificato in zona agricola”.

Le altre serate saranno programmate nel nuovo anno.