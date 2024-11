Contributi per i libri di testo per l’anno scolastico 2024-2025, l’esito dei bandi regionali

Tutti gli studenti e le studentesse dell’Emilia-Romagna che ne hanno diritto beneficeranno, anche per l’anno scolastico 2024/2025 dei contributi per i libri di testo.

È questo l’esito dei bandi, conclusi il 25 ottobre scorso, che è stato approvato dalla Giunta nell’ultima seduta con un investimento di oltre 8 milioni di euro (8.063.706), di cui 6,2 milioni statali e 1,8 regionali.

Sono 54.082 le studentesse e gli studenti risultati idonei a ricevere il contributo e che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado (medie e superiori) in possesso dei requisiti di reddito previsti, quindi con Isee fino a 15.748,78 euro.

Gli importi unitari del contributo per i libri di testo e altri materiali a uso didattico sono di 173 euro per i 33.887 studenti che rientrano nella fascia ISEE 1 (fino a 10.632,94 euro), per una spesa di 5.862.451,00 euro e di 109 euro a 20.195 studenti che rientrano nella fascia ISEE 2 (da 10.632,95 a 15.748,78 euro), per una spesa di 2.201.255,00 euro, per complessivi 8.063.706,00 euro.

Terminate le istruttorie comunali sulle istanze, si procederà con l’approvazione del Piano regionale di riparto dei contributi per l’anno scolastico 2024-2025 e nel mese di gennaio 2025 l’Azienda regionale per il diritto allo studio (ER.GO) trasferirà le somme dovute ai Comuni, alle Unioni dei Comuni e alle A.S.P. che erogheranno i benefici alle famiglie.