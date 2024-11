Appuntamento al Centro per le Famiglie di Fiorano Modenese

Il Centro per le famiglie dell’Unione dei Comuni del distretto ceramico propone diversi appuntamenti per bambini 0-3 anni e famiglie, nel mese di novembre, presso la sede di Fiorano Modenese, a Villa Cuoghi, in via Gramsci n. 32.

Al mercoledì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 ci saranno momenti di gioco e di allestimenti con materiali naturali, dedicati all’esplorazione di forme e colori dell’autunno. Il prossimo appuntamento sarà mercoledì 13 novembre, i successivi il 20 e 27 novembre 2024. L’ingresso è libero e gratuito.

Martedì 19 novembre è in programma un incontro dedicato a famiglie con bambini/e da 0 a 3 anni per scoprire insieme suoni, ritmo e divertimento. Un “Momento di musica e coccole” a cura dell’associazione Il flauto magico, dalle 10.30 alle 11.30. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria.

Infine martedì 26 novembre, dalle ore 10.30 alle 12.30 “Tutti a tavola”, autosvezzamento per tutti, con laboratorio di cucina dedicato a famiglie con bambini da 0 a 18 mesi, a cura dell’associazione Sos Mama e Se.Sa.Mo. Anche in questo caso l’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria.

Per info e prenotazioni: centroperlefamiglie.fiorano@distrettoceramico.mo.it, 0536 940920.