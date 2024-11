A San Lazzaro sette incontri sulla gestione degli spazi verdi

Un ciclo di sette incontri per spiegare quali sono le tecniche corrette per la manutenzione e la gestione degli spazi verdi, sia pubblici che privati: è quello che partirà nel mese di novembre, realizzato dal settore ambiente del Comune di San Lazzaro di Savena, dal titolo “La Corretta Gestione del tuo spazio verde”.

Il primo appuntamento è previsto per giovedì 21 novembre al centro “Tonelli” (ore 18) dove si parlerà degli alberi monumentali e della loro conservazione, mentre il giorno successivo (venerdì 22 alle 9.30 in via Fornace e alle 15 in via Jussi) è previsto un intervento dimostrativo sulle tecniche di potatura degli alberi di pregio a cura dei tecnici dell’Associazione Nazionale Arboricoltori.

Giovedì 28 novembre e sabato 30 previsti due incontri: il primo al centro “La Terrazza” (via del Colle 1 alle 17.30) si cercherà di spiegare a cosa serve il verde in città e, nel concreto, cosa fa il Comune per aumentarlo e gestirlo. Mentre sabato 30 al Centro del Riuso in via Ancora (via Emilia 279/A dalle 10 alle 12) si approfondirà il tema del “giardino a rifiuti zero”, ovvero come attuare il principio dell’economia circolare anche alla gestione del proprio verde.

Il 1 dicembre, in occasione della Festa dell’albero, nell’area verde della Mediateca verrà messa a dimora una nuova siepe grazie alla collaborazione con Legambiente San Lazzaro, mentre è prevista anche la cerimonia di consegna degli attestati ai nuovi nati nel 2023 in collaborazione con il WWF Metropolitano.

Il 5 dicembre, alle 17.30 al centro “Malpensa” di via Jussi 33, si parlerà ancora della potatura delle alberature monumentali con un approfondimento su ciò che prevede il regolamento comunale. Una settimana dopo, giovedì 12 dicembre, negli spazi della Mediateca si parlerà delle strategie progettuali utilizzate per migliorare il benessere abitativo e dei vari progetti che l’Amministrazione Comunale ha messo in campo per il potenziamento delle infrastrutture verdi e blu alla Ponticella, in via Fratelli Canova e in via Di Vittorio.

Per conoscere i nomi di tutti i partecipanti agli eventi e leggere il programma completo degli incontri è possibile collegarsi all’apposita pagina sul sito del Comune: https://www.comune.sanlazzaro.bo.it/argomenti/spazio-verde/la-corretta-gestione-del-tuo-spazio-verde