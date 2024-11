Weekend targato Uisp: oltre 350 ragazzi e ragazze tra attività sportive e sociali

Un weekend a forti tinte Uisp quello appena trascorso tra Modena, Maranello e Campogalliano tra iniziative totalmente sportive, altre a fondo solidale, altre ancora con un impatto sociale di rilievo. Senza dimenticare che Uisp Modena è stata tra i fautori dell’evento di sabato mattina presso la Polisportiva Modena Est “Le polisportive come città”, ricerca Iress presentata da Coop Spazio con gli interventi anche, tra gli altri, del sindaco Massimo Mezzetti, dell’assessore allo sport Andrea Bortolamasi e appunto della presidente Uisp Modena Vera Tavoni, oltre a quattro esibizioni delle ragazze della Ginnastica Allegria a conclusione dell’evento. Una Uisp che da sempre, poi, è nel coordinamento che promuove e organizza la Corrimutina, festa per 7000 presenze che si è tenuta domenica in centro.

NON SEI L(‘)UNA. Ha preso il via sabato, presso la Palestra Metagym alla Madonnina, il percorso di “Non sei l(‘)una”, naturale seguito di “Mai sole” partecipante al bando legge 6 della Regione Emilia-Romagna e patrocinato dal Comune di Modena che si inserisce nell’attenzione che da sempre Uisp pone nelle politiche di genere. Il percorso, con 21 iscritte ovvero il massimo possibile, vuole essere una sorta di laboratorio sulla sicurezza femminile all’interno del mese dedicato al contrasto della violenza sulle donne. La peculiarità è che al laboratorio partecipano anche alcune coppie madre-figlia. Il secondo appuntamento sarà sabato 23 novembre e vedrà la presenza dell’assessora alla sicurezza Alessandra Camporota.

CORRIPERLORO. Sempre sabato 9 novembre si è tenuta finalmente, dopo i rinvii per maltempo, l’edizione 2024 della Corriperloro, storica manifestazione podistica a Maranello che raccoglie fondi per i progetti di Uisp Modena Solidarietà in Brasile, nello specifico per una scuola di karate che prenderà il via questo mese nel quartiere di Vila Mimosa a Rio de Janeiro. Erano 250 gli iscritti sui tre percorsi da 2, 5.5 e 8.5 km, alla presenza del sindaco di Maranello Luigi Zironi, dell’assessore allo sport del Comune di Maranello Juri Fontana (che ha anche partecipato alla non competitiva con un risultato cronometrico eccezionale!) e di Vera Tavoni, presidente Uisp Modena. Premi speciali sono andati alla classe 3°A e alla classe 2°F della scuola primaria “Stradi” per il numero di partecipanti. Alla fine sono stati raccolti circa 1000 euro che saranno destinati ai progetti Uisp Modena Solidarietà per l’anno 2025.

ISOLA DI HALLOWEEN. Infine domenica mattina a Campogalliano, in contemporanea con la Corrimutina, è stata la volta della prima “Isola” dell’anno, con pallavolo e pallacanestro a riempire la Palestra di Campogalliano per l’Isola di Halloween, dedicata agli Under 10. Presenti circa 100 bambini che hanno animato la palestra fin verso mezzogiorno. Queste le società: Polisportiva Castelfranco, Polisportiva Solarese, Basser Volley e Pievepelago Crp Bortolotti per il volley, Polisportiva Campogalliano e Polisportiva Gaggio per il basket.