Riparte ad Albinea il concorso di poesia che è stato dedicato ad Amos Bonacini

Tornerà anche nel 2025 il concorso di poesia indetto dal Circolo Albinetano, che taglierà così il traguardo della nona edizione. Il termine ultimo per inviare le opere sarà il 31 gennaio 2025, mentre la giornata delle premiazioni sarà sabato 17 maggio 2025, sempre nella cornice del Parco dei frassini “Margherita Hack” di Albinea.

La novità di quest’anno è che l’iniziativa è stata intitolata ad Amos Bonacini, ideatore del concorso stesso, ex amministratore e persona molto nota e apprezzata ad Albinea, che è scomparso l’11 luglio scorso a 93 anni.

Anche per il 2025 viene confermata la presenza della sezione che fu introdotta nel 2024 e cioè quella che vede la collaborazione degli organizzatori con i promotori del sito internet www.lenguamedra.it e consiste nella traduzione, in dialetto, di poesie scritte da memorabili poeti nazionali e stranieri anche contemporanei (poesie scelte dai partecipanti). Questa sezione desidera stimolare più partecipanti a utilizzare il vernacolo traducendo e interpretando la traccia fornita dall’opera originale scelta. Il Premio per questa nuova categoria è dedicato alla memoria di Paolo Gibertini, albinetano, tra i fondatori del sito www.lenguamedra.it.

Il concorso comunque è sempre a “tema libero”. Le sezioni saranno quindi 4: “Giovani” (dai 13 ai 18 anni compiuti entro il 31 dicembre 2024), con tre premi; “Adulti – dialetto”, con tre premi; “Adulti – lingua italiana”, con tre premi e “Adulti – Traduzione in dialetto di poesie memorabili”, sempre con tre premi.

Le poesie delle prime tre sezioni sono a tema libero e possono essere in italiano o in dialetto con traduzione in italiano e non dovranno superare i 50 versi, dovranno essere inedite (non pubblicate negli ultimi 5 anni), ogni autore ne potrà inviare due al massimo e dovranno essere spedite via e-mail, in formato word con nome e cognome, indirizzo e n° telefono a: mariuccia.fer@gmail.com.

Per ogni poesia è necessario versare il contributo di 5 euro tramite bollettino postale allegato scrivendo solo i dati del/la partecipante; tramite bonifico, oppure spedito per posta a Mariuccia Ferrari – Via A. Grandi 3 42020 Albinea.

I testi di tutti i partecipanti saranno esaminati da una apposita commissione il cui giudizio sarà inappellabile. Gli organizzatori si riservano il diritto di pubblicazione delle poesie indipendentemente se vincitrici e/o in graduatoria. Per i minori di 18 anni occorre la firma del genitore o chi ne fa le veci.

Le poesie vincitrici saranno lette da persone competenti sia nel dialetto sia in italiano.

Inoltre i partecipanti interessati al volume-raccolta delle poesie del VIII concorso dovranno aggiungere 12 euro a copia, nel bollettino di cui sopra. Il volume sarà consegnato il giorno delle premiazioni.

Quando nel bando si parla di dialetto si intende un qualsiasi dialetto parlato nei territori della Provincia di Reggio Emilia. I partecipanti alla quarta sezione dovranno presentare anche la versione in italiano della poesia scelta, preferibilmente tratta da testi già pubblicati. E’ facoltà del partecipante accompagnare la traduzione con un breve testo di presentazione, in cui riportare, ad esempio, le motivazioni della scelta della poesia e le scelte stilistiche adottate.