Incendio nel garage di un’abitazione a Concordia

Questa mattina, personale del distaccamento dei Vigili del fuoco di San Felice, è intervento per un incendio all’interno di un garage di civile abitazione in via Paglierine nel Comune di Concordia. Dato l’elevato quantitativo di materiale presente, grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco, è stato possibile circoscrivere l’incendio, le cui cause sono da accertare. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto anche personale della Polizia di Stato.