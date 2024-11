Incendio in appartamento a Bologna, due persone lievemente intossicate

La scorsa notte poco prima dell’una, i Vigili del fuoco con due squadre, autobotte, autoscala e Funzionario di Guardia dalla sede Centrale, oltre ad una squadra dal distaccamento di Pianoro, sono intervenuti per l’incendio di un appartamento a Bologna.

Le fiamme hanno interessato un appartamento al piano rialzato in via E. Strani n.1. Due persone sono state condotte in ospedale per accertamenti avendo respirato fumo. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco e ai sanitari del 118, anche la Polizia di Stato e la Polizia Locale.