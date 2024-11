13 conducenti nei guai durante i controlli dei carabinieri reggiani nel corso dell’ultimo fine settimana

Quattro conducenti sono stati sorpresi dai carabinieri della compagnia di Reggio Emilia condurre i rispettivi autoveicoli dopo aver fatto uso smodato di bevande alcoliche. Nove giovani sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti ed ora rischiano la sospensione della patente e dei documenti di espatrio. Questo è il bilancio dei controlli stradali eseguiti nel corso dell’ultimo fine settimana dai carabinieri della Compagnia di Reggio Emilia con il fine di garantire maggior sicurezza sulle principali arterie stradali.

In tutto i Carabinieri hanno controllato 141 persone e 123 tra automezzi e motocicli nei posti di blocco e di controllo eseguiti nelle strade di maggior traffico dove hanno proceduto anche alla contestazione di alcune contravvenzioni al codice della strada in prevalenza per violazioni delle norme di sicurezza stradale.

In particolare i carabinieri della compagnia di Reggio Emilia hanno sorpreso un 22enne di Bagnolo in Piano, un 40enne di Reggio Emilia, un 64enne di Castellarano ed un 20enne di Montecchio Emilia guidare dopo aver fatto uso smodato di bevande alcoliche: a loro hanno ritirato le rispettive patenti di guida e proceduto alla denuncia alla Procura reggiana per guida in stato d’ebbrezza. Nove conducenti – un 20enne residente a San Polo d’Enza, un 28enne abitante a Casina, un 22ene residente a Bagnolo in Piano, un 60enne, un 25enne, un 21enne e un 37enne abitanti a Reggio Emilia, un 32enne residente a Scandiano, un 23enne residente a Guastalla – sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti (complessivi 96 grammi di hascisc, 30 di marjuana e uno di crack): trattandosi in tutti i casi di detenzione per uso personale non terapeutico gli interessati verranno segnalati alla Prefettura reggiana che sulla scorta del rapporto stilato dai carabinieri potrà loro ritirare per la sospensione i documenti di guida ed espatrio posseduti.