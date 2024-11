Cielo sereno, salvo foschie e banchi di nebbia in prossimità del corso del Po, in rapido dissolvimento al mattino e locali addensamenti sulla Romagna nel corso della giornata. Nuvolosità in aumento in serata. Temperature minime in calo, comprese tra i 3/4 gradi del settore centro-occidentale e 6/9 gradi di quello costiero, con valori localmente inferiori al di fuori dei centri urbani. Venti deboli per lo più settentrionali. Mare mosso.

(Arpae)