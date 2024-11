La Roma esonera Juric, già iniziata la ricerca del nuovo tecnico

ROMA (ITALPRESS) – Ivan Juric è stato esonerato. L’annuncio arriva dalla Roma pochi minuti dopo il triplice di fischio che ha sancito la sconfitta casalinga dei giallorossi contro il Bologna per 3-2. “Vogliamo ringraziare Ivan Juric per il suo duro lavoro nelle ultime settimane – si legge -. Ha gestito un ambiente difficile con il massimo della professionalità, e di questo gli siamo grati. Gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro”.

La Roma fa sapere inoltre che “la ricerca di un nuovo responsabile dell’area tecnica è già iniziata e verrà annunciata nei prossimi giorni”.

Tra i papabili candidati per la panchina della Roma c’è Roberto Mancini, con il quale la dirigenza avrebbe già avuto i primi contatti.

Dopo 12 giornate di campionato, la Roma è al dodicesimo posto con appena 13 punti.

– foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).