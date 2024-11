Decoro urbano: un cittadino sassolese ci scrive

“Sto cercando di comunicare al comune che il quartiere Parco di Sassuolo è lasciato al degrado.

Ho mandato un messaggio al sindaco il 2 novembre ma non mi ha risposto.

Mi meraviglio di chi lo ha votato.

Le foglie cadute non sono state ancora raccolte, le caditoie sono otturate, tutte otturate, l’erba che ogni tanto viene tagliata non viene raccolta causando una ulteriore otturazione delle caditoie.

Temo che alle prossime piogge, avremo dei problemi nel nostro quartiere, poi ci diranno che la colpa è dei cambiamenti climatici, io invece credo che la colpa sia anche delle persone incompetenti che oggi abbiamo in Comune di Sassuolo.

Alcune strade, viale Moncalieri, via Magenta, via Mantova, via Bologna, via Legnago, cioè tutto il quartiere.

Spero che scrivendo a voi, qualcosa si muova”.

(lettera firmata)