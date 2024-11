A Filippo Graziani il Premio Italia D’Oro. Mmara vincitore assoluto tra i giovani

Il Premio Pierangelo Bertoli “Italia d’Oro” 2024 è andato a FILIPPO GRAZIANI, mentre il giovane MMARA da Milano, con il brano “La Voce Fa Male”, si porta a casa Premio Giovani, Targa Fan Club e Targa Merlo.

A FILIPPO GRAZIANI è stato conferito il PREMIO PIERANGELO BERTOLI – ITALIA D’ORO, per essere un portatore sano della cultura musicale, che dal padre Ivan arriva fino ai giorni nostri grazie al suo talento. Interprete e cantautore autentico, vincitore della Targa Tenco nel 2014, racconta il nostro Paese con uno sguardo critico e originale. Così come Ivan faceva in “Maledette Malelingue“, Filippo ha fatto lo stesso con la canzone “Le cose belle”, presentata al Festival di Sanremo.

Mentre a MMARA, Gabriele Marazzotta all’anagrafe, giovanissimo, 19 anni, oltre ad essere il Vincitore Assoluto dell’11ª edizione del Premio Pierangelo Bertoli nella sezione Nuovi Cantautori, è stata assegnate la Targa del Bertoli Fans Club e la Targa Michele Merlo per il miglior testo tra quelli presentati dai Nuovi Cantautori.

MMARA studia al CPM di Milano per cercare di indirizzare le sue emozioni e trasformarle in musica, di cui si innamora già da bambino grazie al padre strumentista. La sua voce è un mix particolare di stili pop-rock e i suoi testi sono autobiografici, ricchi di metafore e similitudini.

Stasera invece, lo spettacolo “Premio Bertoli incontra Sassuolo” che vedrà protagonisti gli allievi della Sonus Academy, i quali interpreteranno brani di Pierangelo Bertoli. Durante la serata, si esibirà come ospite il Vincitore della sezione Nuovi Cantautori. Inoltre, ANDREA MINGARDI riceverà il PREMIO PIERANGELO BERTOLI – A MUSO DURO, per essere un cantautore e scrittore italiano che, nella composizione dei suoi brani, spazia tra vari generi musicali, dal rock al blues.