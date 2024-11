Serie Bkt: Südtirol-Sassuolo 0-1

Ancora una vittoria importante per i neroverdi nella 13ma giornata di Serie BKT. Gli uomini di Grosso passano di misura sul campo del Sudtirol grazie alla rete di Lauriente sugli sviluppi di un calcio di punizione.

Il tecnico è intervenuto così al termine della gara: “Sapevamo che oggi non sarebbe stata facile loro ci hanno aspettato per larghi tratti della gara senza concedere spazi. Avevamo di fronte una squadra con belle individualità, attenta e determinata. Abbiamo provato a creare occasioni nel primo tempo, se fossimo andati in vantaggio saremmo riusciti a mettere la gara come avremmo voluto. Nel secondo tempo siamo stati bravi a sbloccarla, avremmo potuto approfittare meglio degli spazi che si sono creati. Qualche volta siamo ripartiti bene, loro si sono aperti concedendo campo ma non siamo riusciti a trovare la via del gol. Portiamo a casa un risultato importante su un campo difficile contro una squadra con belle individualità”. Il mister ha poi aggiunto: “Queste sono partite delicate che con lo scorrere del tempo diventano sporche e fastidiose però con grande lucidità e maturità siamo stati bravi a tenere duro e ad uscire dal campo con un risultato meritato”.

Anche Jeremy Toljan ha parlato al termine della gara: “Nel primo tempo abbiamo fatto bene, abbiamo creato qualche buona occasione e se avessimo segnato magari la partita sarebbe stata diversa. Nel secondo tempo abbiamo iniziato bene, abbiamo segnato e abbiamo portato a casa un risultato importante. La Serie B è un campionato tosto, il mister è un grande allenatore, siamo un bel gruppo e dobbiamo continuare così. Ringrazio i tifosi che sono venuti fin qui, sono molto importanti per noi”.