Donna accusa un malore sul treno e viene soccorsa dagli agenti della Polizia, poco dopo partorisce in ospedale

Nella serata di mercoledì 6 novembre la Polizia Ferroviaria di Reggio Emilia è intervenuta perché a bordo di un treno regionale proveniente da Milano era stata segnalata una donna colta da malore.

All’arrivo nella stazione di Reggio Emilia gli agenti della Polfer si sono trovati di fronte una giovane nordafricana in avanzato stato di gravidanza, accompagnata da un bambino di due anni.

Prima ancora che arrivasse il 118 i poliziotti hanno capito che la donna avrebbe partorito di lì a breve e l’hanno convinta con non poche difficoltà a farsi accompagnare in ospedale, nonostante la donna insistesse per proseguire il viaggio.

Fortunatamente la donna, alla fine, ha ascoltato il consiglio della Polfer ed ha accettato di essere accompagnata all’ospedale di “Santa Maria Nuova” dove è stata presa in cura e dove, dopo poco, ha dato alla luce una bambina.