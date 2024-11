Vaccinazioni antinfluenzali e anti-covid: date, sedi e orari per l’accesso diretto

Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica offre alla popolazione a partire dai 12 anni di età la possibilità di ricevere la vaccinazione antinfluenzale e anti-covid in accesso diretto, senza prenotazione, nelle seguenti giornate:

· a Scandiano, lunedì 18/11 in orario 14:00 – 17:30 al Centro Prelievi dell’Ospedale Magati in via Martiri della Libertà, 6;

· a Guastalla, martedì 19/11 in orario 14:00 – 17:30 al Centro Prelievi dell’Ospedale civile in via Donatori di Sangue, 1;

· a Correggio, mercoledì 20/11 in orario 14:00 – 17:30 al Centro Prelievi distrettuali in via Circondaria, 26;

· a Castelnovo ne’ Monti, giovedì 21/11 in orario 14:00 – 17:30 nella sede della Pediatria di comunità e Centro Demenze in Piazza Marconi, 2/B;

· a Reggio Emilia, venerdì 22/11 in orario 8:30 – 15:00 nella sede del Servizio di Igiene Pubblica al Padiglione Ziccardi in via Amendola 2;

· a Montecchio, lunedì 25/11 in orario 9:00 – 13:.00 alla Casa della Comunità “L. Spreafico” in via Saragat, 11.

Si coglie l’occasione per ricordare che la vaccinazione anticovid è gratuita per tutti e che viene somministrata la dose unica di vaccino Comirnaty aggiornato (variante JN1). Si ricorda, inoltre, che devono essere trascorsi almeno 3 mesi da una precedente dose di vaccino anticovid e che l’eventuale recente infezione da covid (tampone positivo) non controindica alla vaccinazione.

La vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e offerta gratuitamente a: