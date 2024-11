Unità Nazionale, domenica 10 le celebrazioni a Maranello

Maranello celebra il 4 novembre, Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, giornata celebrativa per commemorare la vittoria italiana nella prima guerra mondiale.

A Maranello le celebrazioni, a cui sono invitati a partecipare tutti i cittadini, si svolgeranno domenica 10 novembre con questo programma: ore 9.15 raduno dei partecipanti e concerto della Banda di Solignano presso Piazza Libertà (verranno offerte caldarroste e vin brulè a cura del Gruppo Alpini di Maranello); ore 9.35 partenza del corteo verso il Monumento ai Caduti di Maranello presso il Parco dei nonni (R.S.A.); ore 9.45 Posa della corona con benedizione presso il Monumento ai Caduti di Maranello presso il Parco dei nonni (R.S.A.); ore 10.00 discorsi delle autorità; ore 10.30 posa della corona presso il Monumento alla Resistenza in Piazza Amendola, e a seguire presso il cippo di Maranello (Piazza Nelson Mandela) e il cippo di San Venanzio; ore 11.00 posa della corona presso il cippo di Torre Maina e a seguire preghiera e benedizione presso il sagrato della Chiesa dei SS Pietro e Paolo. I bambini e le bambine di Torre Maina parteciperanno con il canto dell’inno nazionale e il volo di palloncini. Al termine, posa della corona presso il Monumento ai Caduti di Torre Maina (Villa Estense) e al Monumento ai Caduti presso la sede degli Alpini a Gorzano. In caso di maltempo il corteo e la deposizione delle corone e dei fiori non subiranno variazioni. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Maranello in collaborazione con le associazioni: Alpini, A.N.P.I., Carabinieri, Combattenti e Reduci, Invalidi di Guerra, Mutilati e Invalidi del lavoro.