Sulla Tangenziale di Bologna chiuso stanotte il tratto tra gli svincoli 2 Borgo Panigale e 4 via del Triumvirato

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione dei giunti del ponte sul fiume Reno, dalle 22:00 di venerdì 8 alle 6:00 di sabato 9 novembre sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 2 Borgo Panigale e lo svincolo 4 via del Triumvirato, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

Si ricorda che lo svincolo 3 Ramo Verde è chiuso in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 ed è chiuso anche lo svincolo che dal Ramo Verde (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna) – con provenienza stazione di Bologna Borgo Panigale – immette sulla Tangenziale, verso San Lazzaro/A14.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 2 Borgo Panigale, percorrere la viabilità ordinaria: viale Palmiro Togliatti, via della Pietra, via del Triumvirato e rientrare in Tangenziale allo svincolo 4.