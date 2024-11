Modifiche alla viabilità domenica 10 novembre in via Palestro

Modifiche alla circolazione, domenica 10 novembre, in via Palestro per consentire le operazioni di scavo, da parte della ditta incaricata, per la posa dei cavi di fibra ottica, come disposto dall’ordinanza n°279 dell’8 Novembre a firma della Comandante della Polizia Locale.

Domenica 10 novembre, dalle ore 08 alle ore 17 la viabilità verrà modificata in due momenti diversi, entrambi all’altezza dell’intersezione tra via Palestro e via Radici in Monte, all’altezza del semaforo posto in fronte al sottopassaggio ferroviario dell’Ancora.

1° Fase di lavoro: interrotta la corsia di svolta da via Palestro in via Radici in Monte con direzione Casalgrande

2° Fase di lavoro: interrotta la corsia di svolta da via Radici in Monte in via Muraglie