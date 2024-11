Mobilità: fondi sviluppo e coesione 2021-27, la Regione approva l’esito del bando

Strade, ponti, rotatorie, riqualificazione dell’aeroporto di Rimini. La Regione ha approvato i 31 progetti di mobilità e viabilità che saranno cofinanziati con circa 81 milioni di euro, sui 137 disponibili, dei Fondi di sviluppo e coesione (Fsc) 2021-2027.

È questo l’esito del bando rivolto alla Città metropolitana di Bologna e agli otto Enti provinciali che hanno risposto alla manifestazione di interesse aperta dalla Regione a inizio ottobre, raccogliendo e selezionando i fabbisogni dei Comuni e degli altri soggetti attuatori. Progetti approvati da un apposito nucleo di valutazione regionale attraverso criteri quali il grado di cantierabilità dell’opera, la strategicità nell’ambito territoriale e l’entità del cofinanziamento.

A queste opere si affianca, per il territorio bolognese, il finanziamento dell’Interporto per 20 milioni di euro Fsc – su un costo totale di più di 50 milioni – per l’adeguamento dei binari a 750m e l’attrezzaggio con gru a portale. Investimento approvato dalla Regione con un provvedimento separato perché l’opera rientra in una linea d’azione dedicata dei Fondi di sviluppo e coesione.

I restanti 56 milioni di euro Fsc assegnati all’Emilia-Romagna saranno destinati a finanziare altre infrastrutture nel 2025.

Si tratta della seconda tranche di interventi realizzati con risorse Fsc 2021-2027, dopo la firma, a gennaio scorso, dell’Accordo tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Emilia-Romagna che prevede una linea di azione specifica per sostenere interventi infrastrutturali proposti dalle Province dell’Emilia-Romagna e dalla Città metropolitana di Bologna.

Con le risorse assegnate a titolo di anticipazione erano stati investiti circa 54 milioni di euro per il potenziamento della rete ferroviaria, 10 milioni per il miglioramento delle infrastrutture del trasporto stradale e 3 milioni per le infrastrutture aeroportuali.