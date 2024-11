Lunedì al Duse di Bologna Andrea Rizzolini, la ‘nuova giovinezza’ dell’illusionismo contemporaneo

Uno spettacolo che invita gli spettatori a camminare in equilibrio sulla linea che separa la realtà dalla finzione, per arrivare a rendersi conto che si tratta di un confine molto più sfumato di quello che siamo disposti ad accettare. Si tratta di ‘Th!nk’, lo show del mentalista Andrea Rizzolini che andrà in scena lunedì 11 novembre alle ore 21 al Teatro Duse di Bologna (consigliato dai 12 anni in su).

Grazie al suo stile unico, potente e rivoluzionario, che fonde momenti di teatro, letteratura e filosofia, a illusioni perfettamente congegnate per lasciare il pubblico senza fiato, Rizzolini esplora i limiti di una forma d’arte, il mentalismo appunto, tanto popolare quanto fraintesa. Il mentalismo e suoi trucchi, non più segreti ma finalmente svelati, diventano il mezzo per mettere in evidenza le diverse zone di frizione che caratterizzano il nostro modo di pensare il mondo: luoghi del pensiero in cui le nostre credenze entrano in contrasto tra loro, dove non è più così ovvio che cosa è reale e che cosa non lo è.

